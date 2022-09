Russische referenda gaan door te midden van raketaanvallen en beschietingen: “Er wordt zelfs in schuilkelders gestemd”

Ebo­la-uit­braak in Oeganda kost al aan minstens 11 mensen het leven

Het aantal sterfgevallen door de ebola-uitbraak in Oeganda loopt op. De minister van Volksgezondheid maakte vrijdag bekend dat tot dusver zeker elf mensen zijn bezweken aan de infectieziekte. Eerder deze week bevestigden de autoriteiten dat het dodelijke virus de kop had opgestoken in het land, nadat een man van 24 eraan was overleden.

23 september