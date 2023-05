Russische raketwetenschapper beschuldigd van het doorsluizen van ‘geheime informatie’ aan China

Shiplyuk is hoofd van het Khristianovich Institute of Theoretical and Applied Mechanics (ITAM) in Siberië. Samen met twee andere wetenschappers die gespecialiseerd zijn in hypersonische technologie, Anatoly Maslov en Valery Zvegintsev, werd hij een tijd geleden in hechtenis genomen.

‘Reuters’ meldt nu op basis van twee anonieme bronnen dat hij ervan wordt verdacht geheime informatie te hebben doorgespeeld tijdens een wetenschappelijke conferentie in China in 2017.

De 56-jarige wetenschapper houdt zijn onschuld staande en houdt vol dat de informatie in kwestie helemaal niet geheim was en vrij beschikbaar online. “Hij is overtuigd van het feit dat de informatie niet geheim was, en van zijn eigen onschuld”, zei een van de anonieme bronnen aan ‘Reuters’. Inmiddels is Shiplyuk de zoveelste Russische wetenschapper op rij die de afgelopen jaren is gearresteerd wegens de vermeende overhandiging van staatsgeheimen aan Peking.

Gevraagd naar de aanklachten tegen de ITAM-wetenschappers en naar eerdere gevallen van vermeend verraad die verband houden met China, zei de woordvoerder van het Kremlin, Dmitry Peskov, dat de veiligheidsdiensten waakzaam waren voor mogelijke gevallen van “landverraad”.

Een hypersonische Kinzjal-raket die werd neergehaald door Oekraïne

President Vladimir Poetin heeft herhaaldelijk verklaard dat Rusland een wereldleider is op het vlak van hypersonische raketten die tot tien keer sneller zijn dan het geluid. De arrestatie van de wetenschappers toont aan dat Moskou waakzaam is om enige technologische voorsprong te verliezen - ook aan China, nochtans een bondgenoot van Rusland.

De arrestatie van de drie wetenschappers haalde vorige week de krantenkoppen toen hun collega’s bij ITAM een open brief ondertekenden ter ondersteuning van hen. Ze kloegen aan dat het voor wetenschappers onmogelijk was om nog hun werk te doen als ze het risico liepen gearresteerd te worden voor het schrijven van wetenschappelijke artikelen of het geven van presentaties op internationale conferenties.

De brief verwierp het idee dat de drie geheimen zouden hebben doorgesluisd, en stelde dat al het materiaal dat ze hadden gepubliceerd of gepresenteerd, grondig was gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze niet geheim waren.

De wetenschappers zullen achter gesloten deuren worden berecht. Vorige maand nog keurde het Russische parlement een wet goed die de maximumstraf wegens landverraad optrok tot 20 jaar gevangenis.

