Russische raketten vernielen ziekenhuis in Marioepol: “Verschillende kinderen onder puin”

Oekraïense TikTokster maakt video's vanuit schuilkel­der

Valeria brengt dagelijks verslag uit over de oorlog in Oekraïne via haar TikTokkanaal. Valeria woont in de Oekraïense stad Chernihiv, waar zwaar geleden wordt onder de raketaanvallen van Rusland. Ze leeft samen met haar ouders in een schuilkelder in de stad en filmt overdag de schade die aangericht werd. Ook toont ze in haar video’s hoe de supermarkten volledig uitverkocht zijn en hoe ze er in slaagt om te koken in haar schuilkelder. De Oekraïense tiener heeft ondertussen meer dan 400.000 volgers en brengt dagelijks updates over haar leven in het oorlogsgebied.

8 maart