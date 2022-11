Russische raketten op NAVO-grondgebied: wat betekent dit voor de oorlog en voor Europa?

LIVE. NAVO onderzoekt berichten over Russische raketten in Polen - “Was dit bedoeld of onbedoeld? Dat is de centrale vraag”, zegt professor Criekemans

Twee Russische raketten zijn in het Poolse grensgebied met Oekraïne terechtgekomen. Daarbij kwamen zeker twee mensen om het leven. Een hoge functionaris van de Amerikaanse inlichtingendiensten, die anoniem bleef, het incident bevestigd. Het incident ligt gevoelig omdat het gaat om raketten die neerkwamen in een NAVO-land. In de westerse defensie-alliantie zijn de bondgenoten verplicht elkaar te helpen bij een aanval. Volg alle ontwikkelingen in deze liveblog.

22:12