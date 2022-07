Russische raketaanval op Odesa heeft “geen invloed op graanuitvoer”

Rusland bevestigt "militaire infrastruc­tuur" te hebben vernietigd bij raketaan­val op haven Odesa

Russische raketten hebben zaterdag "militaire infrastructuur" verwoest in de haven van Odesa, die cruciaal is voor de export van Oekraïens graan. Dat heeft de woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zondag bevestigd. Oekraïne heeft melding gemaakt van beschietingen van de haven met kruisraketten, en ook van gewonden en een inslag in een kunstmuseum in de stad en bij graansilo’s in de haven, maar Rusland heeft in een reactie ontkend daar iets mee te maken te hebben.

