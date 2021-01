Russische president Poetin gelast vaccinatie op grote schaal

"Ik vraag volgende week een massale vaccinatie van de hele bevolking te lanceren", zei hij bij een bijeenkomst van zijn regering per videoconferentie.

In december was Rusland al begonnen bevolkingsgroepen in te enten die als prioritair gelden zoals oudere mensen plus medisch en onderwijzend personeel. Daarna kwamen geleidelijk aan nog meer bevolkingsgroepen in aanmerking voor vaccinatie met de Russische entstof Spoetnik-V. Er zouden in Rusland al een miljoen mensen met dit vaccin zijn ingeënt.

Rusland was het eerste land ter wereld om een vaccin te homologeren. Internationaal kwam er kritiek dat dit voorbarig was omdat dit voor de testfase 3 en publicatie van wetenschappelijke resultaten was.

Poetin was woensdag echter zeer formeel: "Het Russische vaccin - het is volslagen evident en de praktijk bewijst het - is denk ik het beste ter wereld". Poetin is ook opgetogen over het stockeren en het transport "die geen extreme condities vergen".