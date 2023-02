Russische presentator veroordeeld om oproep kinderen te verdrinken

Man valt bodybuild­ster Nashali (24) aan in fitness, maar zij vecht terug

Fitnessmodel Nashali Alma (24) krijgt van overal lof voor de moedige manier waarop ze zich verzette tegen een man die haar aanviel en wilde verkrachten. Dat gebeurde toen ze op 22 januari aan het sporten was in de fitnessruimte van haar appartementscomplex in Tampa (Florida).