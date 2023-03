Russische presentator merkt niet dat hij scherm aan het delen is: kijkers zien hoe hij screenshot maakt van vrouw met diep decolleté

Britse regering gaat bezit van lachgas verbieden

De Britse regering gaat het bezit van lachgas verbieden, schrijft omroep ‘BBC’. Ook wordt de detailhandel scherper gecontroleerd. Volgens de ‘BBC’ is lachgas een van de meest gebruikte drugs door Engelse jongeren in de leeftijd van 16 tot 24-jaar. Het was al illegaal om lachgas te produceren of te leveren als drug, maar het in bezit hebben ervan was dat nog niet.