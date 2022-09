Russische popster bekritiseert oorlog in Oekraïne: “Onze jongens sterven voor illusionaire doeleinden die van ons land een paria maken”

Geweld en grootscha­li­ge plunderin­gen in Haïti omwille van stijging brandstof­prij­zen

In verschillende steden in Haïti zijn vrijdag opnieuw gewelddadige protesten uitgebroken en is er geplunderd, na de beslissing van de regering om de brandstofprijzen te verhogen. Enkele betogers plunderden zelfs een opslagplaats van het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties. In de hoofdstad Port-au-Prince is het al sinds dinsdag onrustig.

17 september