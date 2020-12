Russische politicus Navalny “twee keer vergiftigd”

Oostenrijk­se politie rolt extreem­rechts wapennet­werk op: zeven arresta­ties, link met Duitse neonazi's

12 december Bij huiszoekingen in het kader van verschillende drugsonderzoeken heeft de Oostenrijkse politie een heus wapenarsenaal gevonden. In totaal werden maar liefst 76 vol- en semi-automatische vuurwapens, 14 handvuurwapens, grote hoeveelheden munitie en explosieven in beslag genomen. De wapens waren ‘blijkbaar’ bedoeld voor de extreemrechtse scene in Duitsland, verklaarde minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer zaterdagmiddag tijdens een persconferentie.