Russische overheid vertraagt werking van Twitter

Johnson & Johnson zaait twijfel over vaccinleve­rin­gen aan Europese Unie

9 maart Farmaceut Johnson & Johnson kampt met bevoorradingsproblemen. Dat kan de levering van vaccins aan de Europese Unie in het gedrang brengen, klonk het eerder vandaag. In het tweede kwartaal moeten normaal gezien 55 miljoen dosissen geleverd worden. “Het is niet onmogelijk om dat doel te halen, maar we bouwen wel enige terughoudendheid in”, klinkt het. Vanavond herbevestigde Johnson & Johnson dat het 200 miljoen vaccins zal leveren aan Europa in 2021.