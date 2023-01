Russische oud-vicepresident: "Poetin maakt zich belachelijk door zich te omringen met absoluut incompetente militaire leiders”

“Als het offensief van Oekraïne niet slaagt, belanden we in een heel ander scenario”

Volgens de voormalige vicepresident wordt Poetin omringd door hoge functionarissen die geen militaire training hebben gehad of beschikken over enige militaire skills van hoog niveau. Dit geldt ook voor de minister van Defensie Sjojgoe, een politicus die erom bekend staat zeer loyaal te zijn aan Poetin.

Hij vindt eveneens dat de invasie nooit had mogen plaatsvinden. “Als de strijdkrachten niet in staat zijn om strategische offensieve operaties uit te voeren, dan kun je het beter niet proberen, zeker niet buiten je eigen land’, legt Roetskoj uit.

“Het resultaat is het bloedbad in Oekraïne. Dit is een tragedie voor ons land. Dit is een tragedie omdat zo veel mensen sterven. En dat is zinloos. Waar sterven ze voor? Wie heeft het recht om een vader bij zijn kinderen weg te halen? Wie heeft het recht om zonen van moeders en vaders weg te nemen. Niemand”, concludeert Roetskoj.