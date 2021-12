Russische oud-leerling pleegt bomaanslag in orthodoxe school

Het geweld vond plaats in een orthodoxe school naast een aangrenzend klooster in de stad Serpoechov, ten zuiden van Moskou. "Een oud-leerling van achttien jaar is binnengeraakt in het schoolgebouw en heeft zichzelf opgeblazen. Hij heeft hierbij ook een tiener van vijftien jaar verwond", zegt de minister van Binnenlandse Zaken van de regio Moskou in een eerste update over de feiten.