Russische oppositieleider Navalny veroordeeld tot 3,5 jaar cel

Het gerecht besliste vandaag of de voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar van Navalny alsnog moest worden omgezet in een echte gevangenisstraf. De Russische aanklagers waren duidelijk: zij eisten volgens lokale media 2,5 jaar gevangenis voor de corruptiebestrijder en een boete van 500.000 roebel (5.490 euro). De rechter veroordeelde Navalny tot 3,5 jaar cel.

Navalny werd ruim zes jaar geleden bij omstreden processen tot 3,5 jaar cel veroordeeld wegens fraude, maar hoefde die onder voorwaarden niet uit te zitten. Rechters in Moskou hebben nu bepaald dat die voorwaarden zijn geschonden en dat de bekende regimecriticus daarom weer de cel in moet.

Navalny luisterde kalm naar het vonnis, aldus Russische media. Maar echtgenote Julia barstte in tranen uit. De verdediging van Navalny is van plan in beroep te gaan. Hij blijft in hechtenis in afwachting van het beroep. “Geen woorden”, twitterde het kantoor van Navalny na de uitspraak.