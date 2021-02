Russische oppositieleider Navalny veroordeeld tot 3,5 jaar cel - Westen eist onmiddellijke vrijlating

De Russische oppositieleider Alexey Navalny (44) moet alsnog de gevangenis in. Hij werd veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De aanklager had 2,5 jaar geëist, melden Russische media. Omdat hij al een jaar huisarrest heeft gehad, betekent het dat Navalny nog 2,5 jaar moet zitten, en wel in een strafkolonie. Westerse landen reageren verontwaardigd en eisen dat Rusland de man meteen vrijlaat.

Het gerecht besliste vandaag of de voorwaardelijke celstraf van 3,5 jaar van Navalny alsnog moest worden omgezet in een echte gevangenisstraf. De Russische aanklagers waren duidelijk: zij eisten volgens lokale media 2,5 jaar gevangenis voor de corruptiebestrijder en een boete van 500.000 roebel (5.490 euro). De rechter veroordeelde Navalny tot 3,5 jaar cel.

Navalny werd ruim zes jaar geleden bij omstreden processen tot 3,5 jaar cel veroordeeld wegens fraude, maar hoefde die onder voorwaarden niet uit te zitten. Rechters in Moskou hebben nu bepaald dat die voorwaarden zijn geschonden en dat de bekende regimecriticus daarom weer de cel in moet. Een van de voorwaarden was namelijk dat hij zich regelmatig moest aanmelden bij de autoriteiten en dat heeft niet gedaan tijdens zijn behandeling in Duitsland.

Echtgenote in tranen

Navalny luisterde kalm naar het vonnis, aldus Russische media. Maar echtgenote Julia barstte in tranen uit. De verdediging van Navalny is van plan in beroep te gaan. Hij blijft in hechtenis in afwachting van het beroep. “Geen woorden”, twitterde het kantoor van Navalny na de uitspraak.

De Kremlincriticus werd op 17 januari meteen gearresteerd na zijn terugkeer uit Duitsland, waar hij lange tijd was behandeld na een bijna fatale vergiftiging met het zenuwgas novitsjok in Rusland. Duizenden mensen hebben voor zijn vrijlating betoogd.

Tekst gaat verder onder de foto.

Navalny in de rechtbank.

“Gifmenger”

Navalny noemde zijn verschijning voor de rechter “een poging om miljoenen mensen schrik aan te jagen. Men steekt een persoon in de gevangenis om miljoenen anderen bang te maken.” Hij haalde ook zwaar uit naar president Poetin: “’Poetin zal de geschiedenis ingaan als de gifmenger”, zo citeren verscheidene media Navalny op Telegram.

Navalny is vooral bekend geworden door zijn campagnes op internet tegen machtsmisbruik en corruptie onder miljardairs en bestuurders in en rond het Kremlin. Hij geldt inmiddels als de belangrijkste politieke rivaal van president Poetin, die al ruim 20 jaar regeert.

De Russische politie pakte vandaag naar schatting 120 mensen op die in de buurt van het gerechtsgebouw in Moskou demonstreerden tegen het proces. Aanhangers van Navalny riepen meteen na zijn veroordeling op tot nieuwe protesten.

Westen roept op tot vrijlating

Onder meer de Amerikaanse, Duitse, Franse, Nederlandse en Britse regering, en de Europese Commissie, eisen dat Rusland Navalny vrijlaat. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken toonde zich een verklaring diep bezorgd over het vonnis. Hij gaat met bondgenoten overleggen over hoe Rusland kan worden afgerekend op het “falen van het respecteren van de rechten van zijn burgers”.

“Onaanvaardbaar”, is het oordeel van de Franse president Macron. “Een politiek geschil is nooit een misdaad. We roepen op tot zijn onmiddellijke vrijlating”, tweette hij. EU-president Charles Michel vindt het vonnis ook onaanvaardbaar. “Justitie mag niet worden gepolitiseerd”, zei hij op Twitter.

EU-buitenlandchef Josep Borrell merkt op Twitter op dat de straf indruist tegen het oordeel van het Europees hof voor de Rechten van de Mens, dat eerder heeft bepaald dat de zaak tegen Navalny “willekeurig en onredelijk” is. Borrell brengt later deze week een bezoek aan Moskou, dat al heeft laten weten zich niet de les te laten lezen.

De Duitse buitenlandminister Heiko Maas sprak op Twitter van een “bittere klap voor de fundamentele vrijheden en de rechtstaat in Rusland”. Zijn Britse collega Dominic Raab riep eveneens op tot directe en onvoorwaardelijke vrijlating van Navalny en de demonstranten en journalisten die de afgelopen twee weken zijn gearresteerd. Raab noemde de uitspraak “pervers”, omdat een slachtoffer van vergiftiging is veroordeeld, en niet de mensen achter de gifaanval. Minister Stef Blok herhaalde ook zijn oproep tot vrijlating.

Litouwen riep op tot extra EU-sancties. Het land overweegt eigen strafmaatregelen als de unie niet snel handelt, stelt buitenlandminister Linas Linkevičius. Net als de twee andere Baltische landen Estland en Letland pleitte Litouwen eerder al voor strafmaatregelen tegen Moskou. Polen en een aantal andere EU-landen zijn daar voorstander van.

Russisch ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken verwerpt de westerse oproepen, die zouden losstaan van de realiteit. “Bemoei je niet met de interne zaken van een soevereine staat”, bitste een ministeriewoordvoerder volgens Russische media. “Onze aanbeveling is dat iedereen zich met zijn eigen problemen bezighoudt.”

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny in gesprek met zijn advocaten voor de rechtszaak.

Politie aan het gerechtsgebouw in Moskou. Er werden al verschillende mensen opgepakt.

Arrestaties aan het gerechtsgebouw.

Arrestaties aan het gerechtsgebouw.

Demonstranten eisen de vrijlating van Navalny.