Russische oppositieleider Navalny keert zondag terug naar Moskou

Agent die bestormers Capitool op magistrale wijze wist te misleiden is “nationale held”

12 januari Het vergde creativiteit en opperste concentratie, maar politieagent Eugene Goodman slaagde erin een paar bestormers van het Capitool op magistrale wijze te misleiden. Wat eerst leek op een mislukte poging om de indringers weg te jagen, mondde later uit tot “een echte heldendaad”. Goodman kon voorkomen dat de bende in kwestie tot in de Senaat geraakte en er daar een boeltje van maakte. Overal duiken nu video’s op van zijn optreden en sommigen noemen hem zelfs een “nationale volksheld”.