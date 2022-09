“Russische officieren proberen daklozen te rekruteren wegens tekort aan militaire vrijwilligers”

Officieren in de Russische stad Sint-Petersburg proberen dakloze Russen te overtuigen om in Oekraïne te gaan vechten. Rusland zou steeds meer militairen verliezen en kampt bovendien met een tekort aan vrijwilligers in het leger, zo schrijft de Britse krant ‘The Telegraph’. Een woordvoerder van de Russische liefdadigheidsorganisatie voor daklozen ‘Nochlezhka’ beweert dat officieren al verschillende opvangcentra bezochten om mensen te rekruteren.

Volgens de organisatie brachten officieren onder meer op 17 augustus een bezoek aan een opvangcentrum. Tatyana Bazhenova, een woordvoerder van ‘Nochlezhka’, vertelde aan het Oekraïense nieuwsagentschap ‘Bugama’ dat ze probeerden om folders over de legerdienst uit te delen en met enkele daklozen te spreken, waarop de verantwoordelijke van het centrum hen beval om daarvoor eerst toestemming aan de manager te vragen. Uiteindelijk gaven de officieren het op en vertrokken ze.

Bazhenova benadrukt dat opvangtehuizen niet kunnen helpen bij militaire rekruteringen. “We hebben altijd afstand gehouden van religie en politiek”, aldus de vrouw.

Later contacteerden de officieren de liefdadigheidsorganisatie naar verluidt via e-mail om meer informatie te geven over de distributie van de militaire dienstfolders. De lokale nieuwsdienst ‘Rotunda’ liet via Telegram weten dat ook het stadsbestuur van Sint-Petersburg bevestigd zou hebben dat enkele officieren “op eigen initiatief” hadden geprobeerd om daklozen te ronselen.

Acuut tekort aan vrijwilligers

Rusland kampt momenteel met een tekort aan militaire vrijwilligers. Zo beval het Kremlin de regio’s in het land eerder al om een “vrijwilligersleger” samen te stellen. Die vrijwilligers kunnen dan worden ingezet in de oorlog en moeten de gesneuvelde soldaten vervangen. Door de erg trage opkomst is de leeftijdsgrens zelfs verhoogd van 19 tot 59 jaar, of toch voor personen die militaire ervaring hebben. Moskou biedt voorts maandelijkse lonen van minstens 3.000 euro aan.

Volledig scherm Reclameborden tonen Russische soldaten met de slogans "Glorie aan de helden van Rusland" en "Rusland dienen is een echte job" in Sint-Petersburg (30/08/2022). © ANP / EPA

Eind augustus kondigde de Russische president Vladimir Poetin aan dat hij zijn leger met 137.000 nieuwe soldaten zou versterken, tot maar liefst 1.15 miljoen actieve militairen. Experten betwijfelen daarentegen dat Moskou zoveel mensen zal kunnen rekruteren. Een Amerikaanse functionaris beweerde eerder deze week dat er een mogelijkheid bestaat dat Rusland zelfs veroordeelde criminelen in dienst zal nemen door het acute tekort, of gewonde soldaten zal dwingen om weer ten strijde te trekken. Aangezien Poetin weigert om zijn “speciale operatie” in Oekraïne een oorlog te noemen, kan hij enkel vrijwilligers – en dus geen dienstplichtigen – naar het front sturen.

Sinds eind maart heeft Moskou het dodentol als gevolg van de oorlog niet meer geüpdatet. Volgens Rusland was er destijds sprake van 1.351 doden, hoewel andere schattingen van een veel hoger aantal uitgaan. Oekraïne beweerde vrijdag dat in totaal al 49.000 Russische soldaten zijn gesneuveld, maar die informatie is niet geverifieerd.

