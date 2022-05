Russische officier onthult waarom hij alles op het spel zette om te stoppen met Poetins oorlog

De officier die op basis van anonimiteit met CNN sprak, zegt dat hij deel uitmaakte van de massale troepenopbouw in het westen van Rusland voor de invasie van Oekraïne.

Maar hij dacht er toen niet veel over na, zelfs niet toen op 22 februari aan het hele bataljon werd gevraagd om alle mobiele telefoons af te geven terwijl ze in Krasnodar, in Zuid-Rusland, waren gestationeerd.

Zorro

Die nacht brachten de soldaten uren door met het schilderen van witte strepen op hun militaire voertuigen. Tot ze te horen kregen dat ze die weer moesten afwassen. “De richtlijn is veranderd, teken de letter ‘Z’, zoals in Zorro”, luidde het plots.

De volgende dag ging het richting de Krim, de Oekraïense regio die in 2014 door Rusland werd geannexeerd. “Eerlijk gezegd vermoedde ik niet dat we vervolgens naar Oekraïne zouden gaan. Ik had echt niet gedacht dat het zover zou komen”, getuigde de man.

Terwijl zijn eenheid zich verzamelde op de Krim lanceerde president Vladimir Poetin op 24 februari de invasie van Oekraïne. Maar de onderofficier zei dat hij en zijn kameraden daar niet van op de hoogte waren, omdat er geen nieuws aan hen werd doorgegeven en ze geen contact hadden met de buitenwereld zonder hun mobieltjes op zak.

Quote Velen begrepen niet waar dit over ging en wat we hier kwamen doen.

Twee dagen later werd hij naar Oekraïne gestuurd. De onderofficier stelt dat hij het doel van de missie niet kende. “Velen begrepen niet waar dit over ging en wat we hier kwamen doen”, vertelde hij. “We werden niet platgeslagen met zogenoemde naziretoriek.” De man had gehoopt op een diplomatieke oplossing en voelde zich schuldig omdat zijn land Oekraïne was binnengevallen.

Volledig scherm Russische militaire voertuigen met de letter 'Z' nabij Marioepol © AP

In shock

Zijn bataljon reed in de richting van Cherson. “Sommige lokale bewoners verstopten geweren onder hun kleren en toen ze dichterbij kwamen, schoten ze”. Hij verkeerde die eerste weken in shock. “Ik dacht nergens meer aan.” De onderofficier vertelde aan CNN dat hij niet de enige soldaat was die bezorgd of verward was tijdens de invasie.

Quote Zo vernam ik dat winkels in Rusland sloten en de economie instortte. Ik voelde me hier schuldig over. Maar ik voelde me nog schuldiger over onze invasie van Oekraïne. Russische onderofficier

Na een paar weken werd hij verder van de frontlinie ingezet, waar apparatuur moest gerepareerd worden. Daar werd hij zich meer bewust over wat er gaande was en had hij ook meer tijd en energie om erover na te denken. “We hadden een radio-ontvanger en we konden naar het nieuws luisteren”, legde hij uit aan CNN. “Zo vernam ik dat winkels in Rusland sloten en de economie instortte. Ik voelde me hier schuldig over. Maar ik voelde me nog schuldiger over onze invasie van Oekraïne.”

Vastberaden

Het maakte zijn vastberadenheid er alleen maar groter op. Er was maar één ding dat hij kon doen. “Uiteindelijk verzamelde ik al mijn moed en ging naar de commandant om mijn ontslag in te dienen.” In eerste instantie verklaarde de commandant dat het onmogelijk was om dienst te weigeren. “Hij vertelde me dat er een strafzaak zou van komen.” Maar de onderofficier hield voet bij stuk. “Ik kreeg een vel papier en pen en schreef ter plekke mijn ontslagbrief.”

Volgens de Oekraïense inlichtingendienst weigerde in sommige Russische eenheden maar liefst 60 tot 70 procent van de soldaten om te vechten. Maar dat aantal valt momenteel onmogelijk te verifiëren.

Zonder toestemming wegblijven van het Russische leger is een strafbaar feit waarop een gevangenisstraf staat. Arbeidscontractanten hebben echter het recht om binnen de tien dagen na de beëindiging van de dienst ontslag te nemen en daarbij de reden waarom te vermelden.

De onderofficier met wie CNN sprak, is nu bij zijn gezin. Het is vooralsnog onduidelijk welke gevolgen hij zal ondervinden van zijn ontslag.

