Russische officier onthult hoe Russisch leger prestaties aan front systematisch opsmukt: “Iedereen geniet mee van een goed rapport”

Belgische vrouw (34) dood aangetrof­fen in struikge­was op festival in Hongarije

Een 34-jarige Belgische vrouw is dood aangetroffen op een festivalterrein in Hongarije. De vrouw werd zondagochtend omstreeks 8 uur aangetroffen in het struikgewas. De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het overlijden.