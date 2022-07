Russische moeders verzetten zich tegen oorlog in Oekraïne: “Ze haten Poetin. Ze haten de regering”

Valya is niet haar echte naam. Uit angst voor represailles heeft de moeder aan de ‘BBC’ gevraagd om haar identiteit geheim te houden. Maar ze wil haar verhaal graag delen omdat het eenvoudigweg moet verteld worden.

Op 20 februari kreeg Valya een telefoontje van haar zoon in het Russische leger. Zijn eenheid was “op trainingsmissie” nabij de Oekraïense grens. “Hij zei dat ze schietoefeningen deden en in tenten sliepen,” vertelt Valya. “Dat was de laatste keer dat ik hem sprak.” Vier dagen later vielen Russische troepen Oekraïne binnen.

“Begin maart belde een sergeant me op vanuit de basis waar mijn zoon was gestationeerd”, zegt ze. “Hij vertelde me dat het goed ging met de jongens, dat ze elke dag contact met hen hebben. We hielden de hele maand contact en hij bleef maar zeggen dat alles met ze in orde was.” Valya vermoedt dat hij waarschijnlijk naar alle ouders van het regiment heeft gebeld.

“Toen stuurde een man - die beweerde een vriend van mijn zoon te zijn - me een bericht. Ik kende hem niet. Hij vond me via sociale media. Hij vertelde me dat het been van mijn zoon was afgerukt en dat hij dood was.” Daarop probeerde de moeder contact te krijgen met officiële instanties, maar niemand kon of wilde meer informatie geven.

Volledig scherm Russische soldaten in Marioepol © AFP

“Uiteindelijk zei de sergeant met wie ik eerder al had gesproken: ‘We hebben op 23 februari voor het laatst contact gehad met uw zoon’.”

“Maar waarom heb je dan gebeld om te zeggen dat alles in orde was? Gewoon om ons te kalmeren?”, vroeg Valya op de man af.

“Sorry, ik ben maar een sergeant”, antwoordde hij.

Daarop stuurde de vrouw ettelijke brieven, onder meer het Russische ministerie van Defensie. “Weer kon niemand me meer informatie geven. Het enige dat mij is verteld, is dat hij deelnam aan de ‘speciale militaire operatie’ en dat hij wordt vermist.”

Vijand

Volgens de Russische propaganda zijn Oekraïense soldaten nazi’s. Er wordt beweerd dat Oekraïne de agressor is en Rusland de bevrijder. Maar Valya ziet Oekraïne niet als de vijand. “Als ons land op deze manier was aangevallen, zouden we onszelf ook verdedigen, net zoals zij. We zouden onszelf verdedigen en we zouden ook boos zijn”, zegt ze.

Veel Russen geloven de officiële berichtgeving en steunen de ‘speciale militaire operatie’, zoals die op de staatstelevisie wordt gepresenteerd. Maar niet allemaal. Valya heeft contact met moeders van soldaten van over heel Rusland. Ze beweert dat de wrevel onder moeders steeds groter wordt, bijvoorbeeld over de manier waarop de autoriteiten jongemannen selecteren om in Oekraïne te gaan vechten.

“Laagste klasse”

“We zijn de laagste klasse. We zijn eenvoudige plattelandsmensen. Alle jongens die vechten, komen uit afgelegen streken. Het zijn geen Moskovieten. Er zijn geen zonen van regeringsfunctionarissen bij.”

Volgens Valya staan de zenuwen van de moeders op springen en zullen ze in opstand komen. “Ze haten de regering. Ze haten Poetin”, vertelt de vrouw. “Ze willen allemaal dat deze oorlog stopt. Alle moeders willen dat. Stop dit allemaal. Stop ermee en bescherm onze kinderen.”

Inmiddels heeft Valya officieel bericht gekregen dat haar zoon is omgekomen in Oekraïne. Een zoveelste soldaat die niet naar huis zal terugkeren.

