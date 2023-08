Russische misdadiger die vrijkwam om als Wagner-huurling in Oekraïne te vechten, verdacht van dubbele moord na terugkeer in Rusland

Hij had amper 6 jaar uitgezeten van een celstraf van 18 jaar toen hij de gevangenis mocht verlaten om als Wagner-huurling te gaan vechten in Oekraïne. Nu wordt Demyan Kevorkyan (31) in Rusland verdacht van dubbele moord, die hij zou gepleegd hebben nadat hij terugkeerde van de oorlog. Dat schrijft de BBC. De Britse omroep stipt aan dat Kevorkyan lang niet de enige Russische misdadiger is die vroegtijdig werd vrijgelaten voor de oorlog in Oekraïne, gratie kreeg en nu opnieuw beschuldigd wordt van gruweldaden.

Demyan Kevorkyan werd in 2016 in Rusland veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf. Hij runde een gevaarlijke criminele bende in zijn thuisplaats Pridorozhnaya, in Krasnodar. Tijdens een gewelddadige hijacking zou Kevorkyan één van de roofslachtoffers hebben doodgeschoten.

19 jarige kinderanimatrice

Nu wordt hij verdacht van de moord op de 19-jarige Tatyana Mostyko en haar baas Kirill Chubko. Zij werden afgelopen lente gruwelijk vermoord toen ze terugkwamen van hun werk. Het drama gebeurde niet ver van de eerste moord van Kevorkyan jaren eerder.

Volgens de BBC was Kevorkyan vermoedelijk één van in totaal 150 gevangenen die op 31 augustus 2022 werden gerekruteerd toen Wagner-baas Jevgeni Prigozjin himself hun gevangenis bezocht. Op een gegeven moment werd de Rus weer gespot in Pridorozhnaya, waar hij volgens informatie van de BBC verklaarde dat hij juist was teruggekeerd van het front in Oekraïne.

De 19-jarige Tatyana Mostyko was kinderanimatrice. Haar moeder toonde de BBC een video die toont hoe de jonge vrouw gekleed in een roos en blauw jumpsuit vrolijk staat te dansen en spelletjes staat te begeleiden op een kinderfeestje. “Ze deed haar werk zo graag", zegt moeder Nadezhda. “Altijd als ze thuiskwam, vertelde en lachte ze over wat ze allemaal hadden gedaan, hoe ze de kindjes had geëntertaind.”

Maar na een laatste job op 28 april kwam Tatyana Mostyko niet meer thuis. Haar baas Kirill Chubko was haar met de auto naar huis aan het brengen, toen de twee onderweg platte band kregen. Ze stopten ergens langs de kant nabij het dorp Berezanskaya, in het zuidwesten van Rusland. Kirill zou zijn vrouw Darya nog gebeld hebben, om te zeggen dat hij later thuis zou zijn. Hij zei tegen zijn vrouw dat ze niet ongerust moest zijn; een groep jongens was gestopt om hen te helpen. Het zou de laatste keer zijn dat de vrouw haar man sprak.

Doodgestoken en begraven in bos

Drie verdachten zijn gearresteerd in de zaak, waaronder dus de 31-jarige Demyan Kevorkyan. De andere twee, Anatoly Dvoynikov en Aram Tatosyan, hebben de beroving en moord al toegegeven en verklaren dat Kevorkyan de leiding had over de hele gebeurtenis.

Volledig scherm Beschuldigde Demyan Kevorkyan (31). © Regionale rechtbank van Krasnodar

De twee leidden speurders naar twee geïmproviseerde graven in een bos, niet ver van waar de uitgebrande auto van Kirill Chubko werd aangetroffen. De man en de kinderanimatrice bleken doodgestoken. De politie verklaart dat het lichaam van Tatyana “tekenen van een zeer gewelddadige dood” vertoonde. Hoewel zowel Dvoynikov en Tatosyan met de vinger naar Kevorkyan wijzen, ontkent die alle beschuldigingen.

“Hoe is het mogelijk?”

Moeder Nadazhda begrijpt niet hoe het in godsnaam mogelijk is dat Kevorkyan een vrij man was, terwijl hij eerder tot 18 jaar cel veroordeeld was in een zeer gelijkaardige zaak. “Op welke legitieme basis werd hij vrijgelaten?”, vraagt ze zich af. De Russische wet bepaalt op zich dat gedetineerden minstens twee-derde van hun straf moeten uitzitten. “Hij had zeker 12 jaar achter tralies moeten zitten. Maar het werden er maar 6", zucht ze. De brutale moord op haar dochter Tatyana had kunnen, moeten, vermeden worden, vindt de vrouw.

Beelden van vorig jaar toonden hoe Wagner-baas Jevgeni Prigozjin langsging in Russische gevangenissen om er strijders te rekruteren voor de strijd in Oekraïne. Hij waarschuwde de criminelen dat velen zouden terugkeren in een kist. Maar hij beloofde zij die de gevechten aan de frontlijn minstens zes maanden zouden overleven een geldbonus én veel belangrijker: kwijtschelding van hun straf. De BBC schrijft dat de Russische president Vladimir Poetin pas twee maanden geleden voor het eerst publiekelijk heeft toegegeven dat hij presidentiële pardons heeft uitgeschreven voor veroordeelden die teruggekeerd zijn van de oorlog in Oekraïne.

Meerdere zaken

Onderzoekswerk van de Britse omroep bevestigt dat er in Rusland al minstens 20 ernstige zaken, het gaat onder meer om verkrachting en moord, lopen tegen Wagner-strijders die in de gevangenis werden gerekruteerd en vervroegd werden vrijgelaten om in Oekraïne te vechten. Vermoedelijk zijn het er nog meer.