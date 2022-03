Russische minister verfoeit “decadentie van het Westen”, geheime stiefdochter leidt intussen met zijn geld luxeleven in Londen

Militaire drone stort neer in park in Zagreb: “Het zou gaan om een vliegtuig van Russische makelij”

Een onbemand militair vliegtuig is afgelopen nacht gecrasht in een park in de Kroatische hoofdstad Zagreb. Dat heeft de Kroatische premier Andrej Plenkovic bevestigd in de marge van de top van de Europese Unie in het Franse Versailles.

15:23