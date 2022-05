Russische minister Lavrov: “Westen heeft ons collectief de hybride oorlog verklaard”

Stevenen we echt af op een derde wereldoor­log? “Het Westen zal er in geen geval mee beginnen, de Russen daarente­gen”

“Er is een reëel gevaar dat er een derde wereldoorlog komt”. Dat verkondigde de Russische buitenlandminister Sergej Lavrov maandag aan Russische perskantoren. Al voegt hij er meteen aan toe dat hij het liever niet ziet gebeuren. Moeten we vrezen voor een nieuwe wereldoorlog? Defensie-expert Sven Biscop (UGent) en politicoloog Hendrik Vos (UGent) laten hun licht schijnen over de kwestie. “Onze wapenleveringen zijn een heel grijze zone.”

