Russische minister Lavrov: “Geen genade voor moordenaars van Daria Doegina”

Sebastopol brengt schuilkel­ders in gereedheid na Oekraïense aanvallen op hoofdkwar­tier Russische Zwarte Zeevloot

De Russische gouverneur van Sebastopol - in het uiterste zuiden van de door Rusland geannexeerde Krim - heeft op berichtendienst Telegram opgeroepen om alle schuilkelders in de stad in gereedheid te brengen. Mikhail Razvozhayev deed dat na verscheidene aanvallen van Oekraïne op de havenstad, die het hoofdkwartier is van de Russische Zwarte Zeevloot.

10:39