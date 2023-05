Russische militaire helikopter gaat neer op de Krim, 2 piloten overleden

Belgische vrouw stort 50 meter naar beneden op Madeira maar ontsnapt aan de dood

Een Belgische toeriste van 58 jaar is in Madeira aan de dood ontsnapt. Tijdens een wandeling in de bergen viel ze ongeveer 50 meter naar beneden en het duurde vijf lange uren tegen dat reddingswerkers haar bereikten. De vrouw had als bij wonder slechts lichte verwondingen.