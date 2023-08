"Russische mijnenvelden zijn waanzinnig om door te navigeren met wel vijf mijnen per vierkante meter”

Het Oekraïense tegenoffensief om de Russen terug te dringen, schiet amper op en krijgt af te rekenen met enorme uitdagingen. De kilometerslange mijnenvelden bezorgen de Oekraïners kopbrekens. Uit satellietbeelden was al eerder gebleken dat Rusland over een grote oppervlakte antitanklinies had geïnstalleerd. Met betonnen piramides en greppels verspreid over zo’n 200 kilometer wil Rusland de Oekraïense opmars vertragen.

“De belangrijkste taak voor ons is om de levens van onze mensen aan het front te redden. We moeten beseffen dat de vijand zich heel goed heeft voorbereid op het tegenoffensief, met een enorm aantal bemijnde gebieden”, zei Oleksiy Danilov, secretaris van de Oekraïense Nationale Veiligheids- en Defensieraad, op de Oekraïense televisie.

“Gemiddeld zijn er 3 à 5 mijnen per vierkante meter. Stel je voor hoe moeilijk de opdracht is om ze te verwijderen, zodat onze militairen daarna kunnen oprukken”, legde hij uit.

‘The New York Times’ meldde eerder al dat Oekraïense troepen complexe westerse tactieken hebben laten varen . In plaats daarvan proberen ze de vijand uit te putten met artillerie- en raketbeschietingen en op te rukken met kleinere eenheden.

Rusland meldt kolossale Oekraïense verliezen

Het Russische ministerie van Defensie schat dat Oekraïne in het in juni ingezette tegenoffensief minstens 43.000 militairen heeft verloren doordat zij gesneuveld of gewond zijn geraakt. Volgens het ministerie slaat dit cijfer enkel op verliezen aan of dicht bij het front in de maanden juni en juli. Verliezen aan de kant van buitenlandse huurlingen, of gewonden die naar buitenlandse ziekenhuizen zijn overgebracht, zijn volgens Moskou buiten beschouwing gelaten.