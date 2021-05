Russische meisjes steken 200 ton stro in brand voor TikTok-video

De meisjes waren vrijdagnacht samengekomen in een landelijk gebied niet ver van de stad Perm, op zowat 1.200 kilometer van Moskou. Het duo probeerde de vlammen nog te blussen, maar toen dat niet lukte en het vuur escaleerde, zijn ze weggevlucht.

In totaal ging ruim 195.000 kilogram stro in vlammen op. De meisjes gaven uiteindelijk aan de agenten toe dat ze het vuur hadden aangestoken met als doel een TikTok-video te maken. Agenten waarschuwden hen dat ze niet enkel grote schade hadden aangericht, maar ook hun eigen leven hierdoor in gevaar brachten.