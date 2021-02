Russische media publiceren gruwelijke martelvideo’s uit strafkampen

Russische onafhankelijke media hebben opnieuw video’s gepubliceerd die moeten aantonen dat er folteringen plaatsvinden in Russische gevangenissen. Op de beelden is te zien hoe cipiers brutaal inslaan op bijna naakte gevangenen. Een van de twee gedetineerden zou na die foltering overleden zijn in het ziekenhuis.

Volgens de Novaja Gazeta, een regeringskritische krant, dateren de beelden uit 2016 en 2017 en werden ze gemaakt in een kamp in Jaroslavl, 250 km ten noordoosten van Moskou. In de eerste video uit 2016, is te zien hoe een gevangene door bewakers met wapenstokken op zijn billen en benen wordt geslagen. Na zijn vrijlating moest hij twee weken in het ziekenhuis worden opgenomen, meldde Novaja Gazeta.

De tweede video, uit april 2017, toont hoe bewakers een Georgiër, Vazha Bochorishvili, met wapenstokken te lijf gaan terwijl hij naakt en met zijn gezicht naar beneden op een tafel ligt en schreeuwt om te stoppen. Nadat bewakers hem van de tafel trekken, zakt hij bewusteloos op de grond. Zijn familie vertelde aan de Novaya Gazeta dat hij na de gebeurtenissen aanvankelijk in eenzame opsluiting werd geplaatst. Pas een paar dagen later werd hij in het ziekenhuis opgenomen, waar hij uiteindelijk op 9 mei kwam te overlijden. Een ernstig levertrauma, zo luidde het verdict van de artsen. Er werd aanvankelijk nooit een strafzaak geopend om de omstandigheden van het overlijden verder onder de loep te nemen.

Machtsmisbruik

Het hoofdkwartier van de Federale Penitentiaire Dienst (FSIN) in de regio Yaroslavl zou nu toch een onderzoek naar de video’s zijn begonnen. De onderzoekscommissie van de regio Yaroslavl heeft bovendien een strafzaak geopend over machtsmisbruik, vertelde haar persdienst aan Interfax, een onafhankelijk Russisch persbureau.

Het is niet de eerste keer dat er vanuit Jaroslavl, en andere Russische gevangenissen, berichten komen over zwaar geweld en zelfs overlijdens. Radiozender Echo Moskvy berichtte in de nacht van zondag op maandag nog over folteringen door medegevangenen in een gevangenis in de Siberische stad Irkoetsk. In plaats van de zwaargewonde slachtoffers te helpen, hadden de cipiers hen vastgemaakt zodat de andere gevangenen nog meer slagen konden toedienen. Volgens het bericht van Echo Moskvy zou volgend op het incident een leider van de gevangenis zijn ontslag hebben moeten indienen.

Ook de Russische oppositieleider Aleksej Navalny komt binnenkort terecht in zo’n strafkamp. Zijn advocaten berekenden dat hij in de zomer van 2023 weer zou kunnen vrijkomen.