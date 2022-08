Russische luchtafweer opnieuw actief boven de Krim

Zelensky roept Oekraïners op tot samenhorig­heid

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft zijn landgenoten na bijna zes maanden oorlog opgeroepen tot samenhorigheid. "Voor de overwinning van Oekraïne moeten we blijven strijden. Er is nog veel te doen. We moeten standhouden en nog veel verdragen, helaas ook veel leed", aldus de regeringsleider in een zaterdagavond verspreide videoboodschap. Oekraïne viert op 24 augustus, precies een half jaar na het begin van de Russische invasie, zijn onafhankelijkheidsdag.

21 augustus