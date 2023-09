Russische leerlingen krijgen vanaf dit schooljaar militaire training: leerplan omvat nu ook gebruik van kalasjnikovs en handgranaten

Ouders die beschul­digd worden van verwaarlo­zing en ontvoering vluchten naar Polen en mogen daar hun 4 kinderen gewoon houden

Een koppel dat eerst in Nederland en later ook in België vervolgd werd voor het verwaarlozen van zijn vier kinderen, heeft onderdak gekregen in Polen. Leonard Hermans en zijn vrouw konden er niet mee leven dat hun kroost geplaatst zouden worden. In Polen zal dat niet gebeuren.