Russische leerkracht ontslagen en beboet na anti-oorlogsuitspraken voor klas: “Oekraïne is geen deel van Rusland, maar een afzonderlijk land”

Een Russische leerkracht is ontslagen en beboet nadat ze in haar klas een opmerking had gemaakt tegen de oorlog in Oekraïne. De vrouw, Marina Dubrova, had een anti-oorlogsvideo aan haar klas laten zien. Toen een van de leerlingen haar nadien een vraag stelde over de situatie in Oekraïne, zei Dubrova onder meer dat “Oekraïne geen deel van Rusland is”. Een andere leerling in de klas had de uitspraken van de leerkracht opgenomen en gaf de vrouw aan bij de politie.