Russische kunstenares die prijskaartjes in supermarkt vervangt door anti-oorlogsboodschappen riskeert celstraf van 15 jaar

In het kielzog van Alexander De Croo aan de NA­VO-grens: “Ons leger zal hier nog jaren moeten blijven”

Met z’n eigen ogen wou premier Alexander De Croo zien hoe het er aan toe ging, daar aan de oostelijke NAVO-grens. In Polen zag hij Oekraïners hun hele hebben en houden meesleuren in een koffertje. In Roemenië at hij een onsmakelijke brij met een dozijn Belgische militairen. De toekomst ziet hij somber in. “Ons leger zal hier nog jaren moeten blijven. Want als je vrede wil, moet je tonen dat je oorlog kan voeren.”

