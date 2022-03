Russische kosmonauten arriveren in ISS gekleed in kleuren van Oekraïense vlag

De Russische kosmonauten Oleg Artemjev, Denis Matvejev en Sergej Korsakov zijn vrijdagavond aangekomen in het Internationaal Ruimtestation (ISS) na een reis van ongeveer drie uur. Het zijn de eerste kosmonauten die toekomen in het ISS sinds de start van de oorlog in Oekraïne. Ze zijn vertrokken van op de door Rusland gehuurde lanceerbasis Bajkonoer in Kazachstan met een Sojoez-draagraket.

Opvallend, ze vertrokken in een blauw pak, maar eenmaal toegekomen in het ISS droegen ze een geel uniform. Met de kleuren van de Oekraïense vlag willen mensen doorgaans hun solidariteit met het Oekraïense volk uitdrukken. Maar het is niet helemaal duidelijk of de kosmonauten daar dezelfde boodschap mee wilden geven. In een statement beweren ze alvast dat er geen politieke boodschap achter schuilgaat. “Elke bemanning kiest een ander vliegpak zodat ze niet allemaal hetzelfde zijn. Het was onze beurt om een kleur van uniform te kiezen. We hadden veel geel materiaal verzameld, dus we moesten dat ook gebruiken. Dat is de reden waarom we een geel uniform dragen”, aldus de Russische Oleg Artemjev. Toeval dus.