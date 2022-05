Russische kleuters verkleden zich als tanks op Dag van de Overwinning

In Rusland is het Dag van de Overwinning. Op die dag vieren ze de overwinning van het Rode Leger tegen Nazi Duitsland in 1945. Dat gaat gepaard met heel wat feestelijkheden. Maar ook in de Russische kleuterscholen vieren ze feest. De kleuters gaan verkleed naar school. Zo verschijnt er een jongen in verkleed als een tank met de letter ‘Z’ op. Die letter zien we ook terug op de voertuigen die in Oekraïne worden ingezet.