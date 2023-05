Russische kapitein en Georgische officieren ontvoerd door piraten voor kust van Gabon

Man klaagt van “sterke geur” in hotelkamer, enkele uren later vindt politie lijk onder zijn bed

In een Tibetaans hotel is een lijk gevonden onder een bed nadat een Chinese gast klaagde over een enorme stank in zijn kamer. Er is ondertussen een onderzoek gestart en een verdachte werd gearresteerd. Dat schrijft de Britse omroep ‘BBC’.