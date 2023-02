Russische journaliste veroordeeld tot zes jaar strafkamp voor berichten over bombardement Marioepol

PORTRET. Nicola Sturgeon (52), de moegeterg­de Schotse onafhanke­lijk­heids­strij­der die wel dol was op de Queen

Vijf premiers passeerden er in Londen terwijl die in Edinburgh dezelfde bleef. Nicola Sturgeon kwam daar aan de macht na het mislukte referendum over Schotse onafhankelijkheid in 2014. Zij en haar volk werden bedrogen door de Brexit en aan een tweede referendum geraakte ze niet. Je zou van minder moegestreden geraken. En dus gooit de vrouw bij wie het thuis ook altijd over politiek gaat — wat ze ooit een nadeel van haar huwelijk noemde — nu de handdoek in de ring.