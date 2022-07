Russische journaliste die openlijk kritiek leverde op oorlog in Oekraïne opnieuw opgepakt

De reden voor de arrestatie lijkt een nieuwe protestactie afgelopen vrijdag. Marina Ovsjannikova had die dag foto’s van zichzelf op Telegram gezet waarop ze, in het zicht van het Kremlin, protesteerde met een bord waarop de tekst stond: “Poetin is een moordenaar.” Zondag volgden foto’s waarop te zien is dat zij door politieagenten in een minibusje wordt gezet. “Er is geen informatie over waar ze is”, schreef haar advocaat vervolgens op Telegram. Maar mensenrechtenwebsite OVD-Info stelde later op de dag dat de vrouw weer zou zijn vrijgelaten.