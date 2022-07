Russische journaliste die openlijk kritiek leverde op oorlog in Oekraïne opgepakt

Marina Ovsjannikova, de Russische journaliste die in maart tijdens een nieuwsuitzending op de Russische staatstelevisie verscheen met een plakkaat tegen de oorlog in Oekraïne en afgelopen vrijdag in Moskou opnieuw met protest tegen de oorlog van zich liet horen, is opgepakt. Dat meldt haar advocaat zondagavond op de online berichtendienst Telegram. "Er is geen informatie over waar ze is.”