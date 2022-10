Russische journalist omgekomen bij schietoefening op de Krim

Belgische activisten die ‘Meisje met de parel’ besmeurden blijven langer in hechtenis, “Publieke opinie keert zich tegen je”, waarschuwt museumdi­rec­teur

De drie Belgische mannen die donderdag in het Mauritshuis in de Nederlandse stad Den Haag het beroemde schilderij ‘Meisje met de parel’ besmeurden, blijven langer vastzitten (in de cel). Dat heeft het Nederlandse Openbaar Ministerie vrijdagavond bekendgemaakt. Het drietal wordt verdacht van vernieling en “openlijk geweld tegen goederen” en blijft dus in hechtenis. De drie hadden al de nacht in de cel doorgebracht. Ze werden vandaag verhoord door de politie.

28 oktober