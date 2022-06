Russische journalist en Nobelprijswinnaar Dmitri Moeratov veilt gouden medaille voor Oekraïense vluchtelingen

Moeratov is vooral bezorgd om Oekraïense kinderen die hun ouders in de oorlog zijn verloren. In een video die werd vrijgegeven door het Amerikaanse veilingshuis ‘Heritage Auctions’, zei de Russische journalist dat hij het goede voorbeeld wil geven met de veiling en hoopt dat nog meer mensen “hun waardevolle bezittingen zullen verkopen om de Oekraïners te helpen”.

In een eerder interview noemde Moeratov de veiling “een solidariteitsdaad”. Volgens hem is het een “tragedie” dat miljoenen Oekraïners hun land hebben moeten ontvluchten. “Als we kijken naar het aantal vluchtelingen, dan spreken we niet van een lokaal conflict, maar wel van een derde wereldoorlog. Dit (de Russische invasie in Oekraïne, nvdr.) is een fout, en we moeten er een einde aan maken”, klonk het.