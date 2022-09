Russische jongens getuigen: “Wanneer de oproepingsbrief komt, zijn er twee opties: je verstoppen of sterven”

President Iran zegt interview af nadat Amerikaan­se journalist weigert om hoofddoek te dragen

De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN afgezegd, nadat presentator Christiane Amanpour had geweigerd een hoofddoek te dragen. Volgens Amanpour kwamen medewerkers van Raisi op het laatste moment met de eis dat ze een hoofddoek zou dragen tijdens het interview, dat zou plaatsvinden in New York.

22 september