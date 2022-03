Russische influencers ontroostbaar na ban op Instagram: “Mijn leven wordt me afgenomen”

Al 12 doden en meer dan 30 gewonden na 31 aanvallen op gezond­heids­fa­ci­li­tei­ten in Oekraïne, zegt WHO

Sinds het begin van de inval in Oekraïne zijn al 31 aanvallen op gezondheidsfaciliteiten gemeld via het surveillancesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dat meldt de WHO in een gemeenschappelijke verklaring met Unicef en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNPFA). De VN-organisaties roepen op tot een onmiddellijke stopzetting van aanvallen op de gezondheidszorg in Oekraïne.

13 maart