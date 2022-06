Russische infiltrant bij Internationaal Strafhof in Den Haag bouwde jarenlang dekmantel op: “Dit gebeurt écht en er zullen er meer zijn”

Alles wat je moet weten over de oorlog in Oekraïne lees je in dit dossier .

“Ik ben Victor Muller Ferreira, ik ben geboren op 4 april 1989 in Brazilië, Rio de Janeiro, in Niteroi.” Zo begint een document van vier A4-tjes lang waarin de eerste 21 jaar van het leven van Victor gedetailleerd wordt beschreven. Over zijn armoedige jeugd, zijn vroeg overleden moeder, zijn tante die hem liefdevol opving. Over de fantasieën die de puber Victor had over zijn lerares aardrijkskunde, de poster van Pamela Anderson die aan de muur hing in de garage waar hij een bijbaantje had en de bruine bonenschotel van restaurant A Tribo in Brasilia. “De beste schotel van de stad.”