Russische huurlingen verdacht van executies in Centraal-Afrikaanse Republiek

De machtswis­sel in Syrië in één beeld: Russische huurling poseert in haastig verlaten Amerikaan­se legerbasis

15 oktober Het leger van de Syrische president Bashar al-Assad heeft de stad Manbij en omliggende plaatsen in het noorden van Syrië helemaal in handen. Dat meldt het Russische ministerie van Defensie. Ook laat persbureau Tass weten dat de Russische militaire politie - ter vervanging van de Amerikaanse troepen - in het gebied patrouilleert aan de frontlinie tussen de Turkse en Syrische troepen. Op een video is te zien hoe Russische huurlingen zich amuseren in een kamp waar tot vanmorgen nog Amerikaanse troepen gestationeerd waren.