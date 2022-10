Russische Hogerhuis keurt annexatie van Oekraïense regio's unaniem goed

Zowat zeven maanden na het begin van de invasie van Oekraïne annexeerde de Russische president Vladimir Poetin afgelopen vrijdag officieel vier gebieden in Oekraïne, waarvan Rusland zelfs delen niet had veroverd: naast Donetsk gaat het om Loehansk, Cherson en Zaporizja. Die annexatie is in strijd met het internationale recht en wordt internationaal niet erkend. Volgens de nieuwe wetten voor de inlijving van de Oekraïense regio’s zullen inwoners van de gebieden voortaan als Russische burgers worden beschouwd.

Enkel nog laatste handtekening van Poetin

Annexatieceremonie

Terreinwinsten Oekraïne

Enkele uren eerder had het staatshoofd verklaard dat zijn troepen weer de volledige controle hebben over het strategisch belangrijke stadje Lyman, in de oostelijke regio Donetsk. Inmiddels zijn de Oekraïense troepen ook in het zuiden van het land door Russische stellingen gebroken, terwijl ze er tegelijk in slaagden hun offensief in het oosten verder uit te breiden. De doorbraak in het zuiden is de grootste sinds het begin van de oorlog: verschillende dorpen langs de strategische rivier de Dnjepr zijn maandag weer in Oekraïense handen.