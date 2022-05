Russische helikopter vliegt Fins luchtruim binnen

Verhuist George Clooney binnenkort naar dit Nederlands stadje? “Hoop hem tegen het lijf te lopen in de supermarkt”

Het Nederlandse stadje Voorburg, in de buurt van Den Haag, staat al een tijdje in rep en roer. Er doet namelijk het gerucht de ronde dat acteur George Clooney binnenkort hun nieuwe buurman wordt. Hij zou namelijk een huis gekocht hebben in Voorburg. Op zich niet zo vreemd, want Clooneys vrouw Amal, gaat aan de slag voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. En een buitenverblijf is dan niet ondenkbaar. Bekijk in bovenstaande video wat de inwoners van Voorburg vinden van de eventuele komst van de Amerikaanse acteur.

3 mei