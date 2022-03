Russische gevechtsvliegtuigen die Zweeds luchtruim schonden, hadden nucleaire wapens aan boord

Buitenland Veertiger uit Brussel sterft na hartaanval op Franse skipiste

Een man van 42 jaar uit Anderlecht (Brussel) is overleden op een skipiste in Frankrijk. Hij was aan het skiën in Vaujany toen hij een hartaanval kreeg en ter plaatse overleed. Vaujany maakt deel uit van het uitgestrekte skigebied waartoe ook Alpe d’Huez behoort.

29 maart