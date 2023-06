Russische gevechtspiloot (26) vluchtte te voet naar Letland: “Ik wou niet deelnemen aan een misdaad”

In januari dit jaar vluchtte de 26-jarige Dmitry Mishov uit Rusland. De jongeman, die gevechtspiloot van opleiding is, ontsnapte zo aan zijn legerdienst. Nu, zes maanden later, doet hij zijn verhaal bij de Britse openbare omroep BBC. Daarin benadrukt Mishov dat het Russische leger vooral gekenmerkt wordt door zware verliezen en een lage moraal onder de soldaten. “Niemand gelooft de autoriteiten. Iedereen beseft wat er echt aan het gebeuren is”, zegt de ex-piloot.

Mishov is één van de weinige militairen die erin geslaagd is om Rusland te ontvluchten en zo aan de gevechten in Oekraïne te ontsnappen. De gevechtspiloot werkte in de regio Pskov, in het noordwesten van Rusland. Kort voor de Russische invasie had Mishov door dat hij niet meer voor een hypothetisch conflict aan het trainen was, maar dat er een echte oorlog voor de deur stond. Daarom diende hij in januari 2022 zijn ontslag bij de luchtmacht in.

Een maand later, toen Rusland Oekraïne binnenviel, was Mishovs ontslag nog steeds niet goedgekeurd. De piloot werd in de tussentijd naar Wit-Rusland gestuurd, waar hij militair materieel met zijn gevechtsvliegtuig moest vervoeren.

Militaire mobilisatie

In april 2022 keerde de Rus terug naar zijn basis in Pskov, waar hij nog maanden moest wachten op de goedkeuring van zijn ontslag. Maar die kwam er uiteindelijk nooit. In september 2022 kondigde de Russische president Vladimir Poetin immers zijn “gedeeltelijke militaire mobilisatie” aan. Gevolg: Mishov moest bij de luchtmacht blijven. “Niemand kon ons zeggen waarom de oorlog was begonnen, plots moesten we de Oekraïners aanvallen en hun steden vernietigen”, herinnert hij zich.

In januari 2023 kreeg Mishov te horen dat hij “op een missie” zou worden gestuurd. De piloot wist meteen wat dat betekende en nam de drastische beslissing om een zelfmoordpoging te ondernemen. Hij hoopte dat hij zo in het ziekenhuis zou belanden en ontslagen zou worden om “gezondheidsredenen”. Maar dat was niet het geval. Toen de Rus aan het herstellen was in het ziekenhuis, las hij een artikel over een ex-agent uit Pskov die gevlucht was naar Letland. Mishov besloot zijn voorbeeld te volgen.

“Oekraïners zijn niet onze vijanden”

“Ik weigerde deel te nemen aan een misdaad. Mocht ik naar Oekraïne zijn gegaan, had ik tientallen mensen moeten vermoorden. Dat wou ik niet. De Oekraïners zijn niet onze vijanden”, aldus Mishov. En die mening delen wel meer soldaten volgens de ex-piloot. “Weinig mannen geloofden dat we Rusland zouden beschermen tegen echt gevaar”, klinkt het. Onder de militairen zou er bovendien weinig motivatie zijn en niemand geloofde de “officiële” rapporten die berichtten over Russische overwinningen en weinig slachtoffers. “Niemand gelooft de autoriteiten. Iedereen beseft wat er echt aan het gebeuren is.”

Mishov besloot actie te ondernemen en stippelde een route uit richting de Russisch-Letse grens. De tocht was lang en de ex-piloot was bang dat hij gearresteerd zou worden. Maar uiteindelijk slaagde hij in zijn opzet. Mishov bereikte de grens en vroeg daar later asiel aan. “Het voelde alsof ik eindelijk weer kon ademen”, aldus de Rus.

