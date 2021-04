Russische gevangenis dreigt hongerstakende Navalny te dwingen tot eten

Duitse parlements­le­den noemen behande­ling Navalny "gerichte foltering"

10 april De manier waarop de Russische oppositieleider Aleksej Navalny in gevangenschap wordt behandeld, staat gelijk aan "gerichte foltering". Dat stellen de leden van de commissie Buitenlandse Zaken van het Duitse parlement in een brief die gericht is aan Navalny zelf. De man is onlangs in hongerstaking gegaan.