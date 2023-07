“Russische generaal Soerovikin straffen voor betrokkenheid bij Wagner-muiterij is riskant voor Moskou”

De belangrijke Russische generaal Sergej Soerovikin straffen voor zijn betrokkenheid bij de muiterij in privémilitie Wagner zou volgens Groot-Brittannië “riskant” zijn voor het Russische leiderschap. “Dat kan tot grote verdeeldheid leiden”, meldt het Britse ministerie van Defensie woensdag in de dagelijkse update van de inlichtingendiensten. En nog meer verdeeldheid kan Moskou natuurlijk missen als kiespijn.

KIJK. Wie is de Russische topgeneraal Sergej Soerovikin?

De Russische topgeneraal Sergej Soerovikin, opperbevelhebber van de Russische lucht- en ruimtestrijdkrachten en maandenlang de bevelhebber van het Russische invasieleger in Oekraïne, was naar verluidt vooraf op de hoogte van de Wagner-muiterij. Hij zou er ook sympathie voor gehad hebben. Het is onduidelijk of hij de ophefmakende opstand van Wagner-commandanten en -strijders op 23 en 24 juni ook actief steunde.

Waar is hij?

Het Britse ministerie wijst erop dat Soerovikin niet meer in het openbaar verschenen is sinds de opstand. De generaal gaf tijdens de ongeregeldheden voor het laatst een teken van leven. Hij verscheen in een video waarin hij zich uitsprak tegen de muiterij. Hij riep Russische troepen in Oekraïne op in positie te blijven en zich niet aan te sluiten bij de muitende strijders. De Rus oogde vermoeid in de video en het is onduidelijk of hij onder druk werd gezet.

Volledig scherm Soerovikin te zien in een video tijdens de Wagner-opstand. © AP

Verschillende media berichtten op 29 juni dat Soerovikin was opgepakt. Een ingewijde zei onder meer tegen persbureau ‘Bloomberg’ dat militaire aanklagers de generaal dagenlang hebben verhoord over zijn banden met Wagnerleider Jevgeni Prigozjin. Soerovikin zou ergens worden vastgehouden, maar niet in een gevangenis.

“Zuiveringsoperatie”

Ook zakenkrant ‘Financial Times’ en ‘The Moscow Times’ berichtten over de vermeende arrestatie van Soerovikin. “Hij is niet thuis. Er is geen enkel contact meer met hem, zijn lijfwachten of zijn adjudant”, aldus een bron van de ‘Financial Times’.

De Britse krant schreef dat president Vladimir Poetin na de crisis van de Wagner-muiterij begonnen lijkt met een “zuiveringsoperatie” binnen het leger de top van de veiligheidsdiensten. Naast Soerovikin zijn ook andere hardliners die sympathiseerden met het huurlingenbedrijf verdwenen uit de openbaarheid.

Volledig scherm Soerovikin zag naar verluidt net als Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin minister van Defensie Sergej Sjojgoe (R) liever vertrekken. © AP

“Waarschijnlijk achterdochtig”

Dat de topgeneraal is opgepakt, is niet bevestigd, klinkt het woensdag bij het Britse ministerie van Defensie. Dat erkent wel dat de Russische autoriteiten “waarschijnlijk achterdochtig zijn” vanwege zijn band met Wagner. Soerovikin was volgens de Britten een contactpersoon van Wagner-chef Jevgeni Prigozjin bij het Russische ministerie van Defensie.

Amerikaanse functionarissen zeiden eerder in ‘The New York Times’ dat er signalen zijn dat meerdere Russische generaals het voornemen van Prigozjin steunden om de Russische legerleiding te vervangen. Prigozjin lag zwaar overhoop met minister van Defensie Sergej Sjojgoe en legerleider Valeri Gerasimov. Ook Soerovikin zag dat duo naar verluidt liever vertrekken.

Dat meerdere hoge officieren nu onder verdenking staan, laat zien “hoe de mislukte opstand van Prigozhin bestaande breuklijnen binnen de Russische nationale veiligheidsgemeenschap heeft verergerd”, analyseren de Britten.

Volledig scherm Soerovikin met Poetin. © AP

Gevreesd, maar ook geliefd

Soerovikin is een prominente Russische generaal. Hij heeft in eigen land de bijnaam ‘generaal Armageddon’ vanwege zijn agressieve optreden in Syrië. Hij wordt gezien als een hardliner die alles uit de kast wil halen om te winnen.

“Hoewel Soerovikin in het Westen vooral bekendstaat om zijn brute reputatie, is hij een van de meest gerespecteerde hoge officieren in het Russische leger”, stipt het Britse ministerie aan. En daarom is het “riskant” om hem te straffen. “Elke officiële sanctie kan tot verdeeldheid leiden", aldus Londen.

KIJK OOK. NAVO-topman na Wagner-opstand: “Poetin heeft grote strategische fout gemaakt”